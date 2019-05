Camille Combal vaut de l'or : le geste fou de son patron pour le garder !

Ce ne sont pas tous les patrons qui en auraient fait autant pour leur employé ! Mercredi 28 mai, celui de Camille Combal a sauté en parachute pour que celui-ci signe une saison de plus sur Virgin Radio.

Il y a un an, Frédéric Pau, directeur des programmes de la station, avait accepté de sauter à l'élastique pour obtenir la prolongation de contrat de nouvelle recrue star de TF1. Cette fois, il a dû se montrer encore plus convainquant. Il faut dire que Camille Combal attire les foules sur Virgin Radio. En janvier dernier, les audiences radio avaient parlé : le Virgin Tonic de Camille Combal était en hausse avec 365 000 auditeurs, soit 17 000 paires d'oreilles de plus sur un an.

Rendez-vous était donc pris ce mercredi à l'aérodrome de Péronne Saint-Quentin pour que Frédéric Pau relève le défi lancé. Un événement très attendu des auditeurs qui a été capté en direct. Une vidéo et des photos ont même été postées par Camille Combal sur son compte Twitter. Lui et son équipe ont aussi fait le grand saut.