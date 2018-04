Camille Cottin, son chéri jaloux : Sa drôle d'anecdote !

Le 18 avril sortira en salles la comédie Larguées, avec à l'affiche Miou-Miou, Camille Chamoux et Camille Cottin. Les trois actrices sont donc en pleine tournée promotionnelle et celle qui a interprété la célèbre Connasse a notamment choisi de se confier à Nikos Aliagas, pour l'émission de TF1 50 Minutes Inside. L'occasion d'apprendre que l'homme qui partage sa vie depuis maintenant dix-huit ans est quelque peu jaloux de ses partenaires de jeu masculins.

"Mon compagnon est architecte. Il n'a pas lu le scénario de Larguées, il a lu la première page et il voit que Rose roule une pelle au DJ. Du coup il me dit : 'Qui fait le DJ ?' Je lui réponds que je ne sais pas et il me dit : 'Bah ce sera moi ! Il y a quoi, une phrase ? Ça ira !' En fait, même pour une phrase, il a eu un trac de fou", a-t-elle expliqué lors de son portrait diffusé samedi 14 avril 2018.

Ce n'est pas la première fois que Camille Cottin évoque l'homme avec lequel elle a eu deux enfants. Lors d'une récente interview pour Psychologies, l'actrice de 39 ans a notamment évoqué la question du mariage. Une institution à laquelle elle refuse de se prêter : "Nous ne sommes pas mariés ! Je suis contre, d'abord parce que, même si j'envisage de passer le reste de ma vie avec lui, je veux sentir cette part de liberté que les générations précédentes nous ont permis d'acquérir."