Camille Cottin, Vincent Dedienne, Julie Zenatti réunis dans l'Urgence...

Depuis plusieurs semaines, la Tchétchénie est accusée de traquer, emprisonner, torturer et tuer des homosexuels dans des prisons secrètes. Un génocide absolument abominable qui rappelle les pires heures de l'Histoire et qui, malheureusement, semble assez peu intéresser les hauts dirigeants du monde entier. Afin que ce drame ne soit pas vite médiatiquement remplacé par un autre, plusieurs personnalités se mobilisent pour le mettre en lumière.

Le lundi 19 juin 2017, la salle de spectacle Le Palace, dans le 9e arrondissement de Paris, accueillera un grand concert de soutien présenté par Karima Charni et Guillaume Mélanie, en présence notamment du parrain et de la marraine de l'association Urgence Tchétchénie, le comédien et humoriste Vincent Dedienne et la comédienne Camille Cottin. Le but de ce concert caritatif est de lever des fonds pour le mouvement afin d'aider les homosexuels du pays à fuir. L'argent servira à l'achat de billets de trains et d'avions, de nourriture, de vêtements etc. Jusqu'à présent, l'association a réussi à aider au moins un homosexuel à fuir la Tchétchénie et à trouver refuge en France. Plusieurs dizaines d'autres auraient déjà été exfiltrés grâce à diverses ONG internationales.

Lors cette soirée, on retrouvera sur scène Julie Zenatti, Christophe Willem, Rose, Vincent Delerme, Marina Kaye, Alex Beaupain ou encore Elisa Tovati, Patxi Garat, Aurélie Konaté...