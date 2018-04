Camille Delcroix (Top Chef 2018) : Le finaliste a perdu de nombreux kilos...

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, participer à Top Chef (M6) ne fait pas forcément prendre du poids aux participants !

Interrogé par nos confrères de La Voix du nord, le très prometteur Camille Delcroix – qui vient de se qualifier pour la grande finale – a même indiqué qu'il avait perdu de nombreux kilos pendant l'exigent concours culinaire. Le second de cuisine au Château de Beaulieu (un 2 étoiles) à Busnes (Pas-de-Calais) a commenté : "J'ai perdu 7 kilos pendant le tournage." On devine aisément que le stress et le rythme de la compétition doivent y être pour quelque chose...

Pour rappel, c'est ce 25 avril dès 21h que le public de Top Chef pourra assister à la grande finale du concours. Celle-ci opposera deux cuisiniers de la Team Philippe Etchebest, Victor Mercier et Camille Delcroix. "C'est que du bonheur. Bisous, tendresse et joie dans les fesses !", a lâché Camille Delcroix avec humour à propos de cette qualification. On reconnaît bien son style.

Côté audiences, l'avant-dernier numéro de la neuvième saison de Top Chef a fédéré 2 641 000 téléspectateurs en moyenne, soit 13,4% du public. Une jolie performance avant la finale !