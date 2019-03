Camille Gottlieb : Complice avec sa mère Stéphanie de Monaco au ski

Plutôt que les prisées Courchevel, Val d'Isère ou Méribel, c'est dans la petite ville d'Auron que Camille Gottlieb a choisi de poser des valises pour skier. La demoiselle profite ainsi de cette station de sports d'hiver située sur le territoire de la commune de Saint-Étienne-de-Tinée, dans les Alpes-Maritimes, avec sa maman.

Dans sa story, éphémère, postée sur son compte Instagram dimanche 3 mars 2019, Camille Gottlieb a révélé un selfie d'elle pris sur les pistes en compagnie de sa mère adorée, la princesse Stéphanie de Monaco. La demoiselle de 20 ans, très proche de sa maman, a ajouté en légende : "Il ne manque plus que toi Pauline Ducruet #mamandamour." Le père de Camille est l'ancien garde du corps de sa maman, Jean-Raymond Gottlieb, alors que le père de Pauline est aussi un ancien bodyguard de la princesse, Daniel Ducruet. Un ancien amoureux qui lui a également donné un fils : Louis Ducruet.

Sur Instagram, la ravissante Camille, étudiante en BTS Communication à Nice, a aussi posté une photo d'elle, seule, à la montagne. On peut d'ailleurs constater qu'elle a des traits de plus en plus similaires à ceux de sa regrettée grand-mère Grace Kelly...