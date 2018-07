Camille Gottlieb en couple avec Kylian Mbappé ? Réponse très agacée...

Champion du monde à seulement 19 ans, élu meilleur jeune à l'issue du Mondial 2018 et encensé par les plus grands joueurs dont Neymar, Kylian Mbappé a plus que jamais le vent en poupe. Prodigue du football français très convoité, l'attaquant parisien attise les curiosités et suscite de nombreuses interrogations qui vont parfois au delà des terrains. Kylian Mbappé est-il célibataire ?

Quand certains imaginent une proximité entre le jeune footballeur et l'ancienne Miss France Alicia Ayliès, d'autres se dirigent plutôt vers Monaco. Kylian Mbappé aurait craqué sur Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco et de Jean Raymond Gottlieb. Au fait des rumeurs qui courent à son sujet, la jeune femme de 20 ans y a répondu avec agacement et fermeté le 20 juillet 2018 sur Instagram. Sa réponse aux spéculations est on ne peut plus clair : "NON." Camille Gottlieb ne s'est pas arrêtée là, en rajoutant une nouvelle couche sur le sujet par le biais d'une autre story Instagram. "Stop, c'est usant !! Je ne peux pas faire une photo avec quelqu'un sans qu'on m'officialise une relation avec ou autres trucs du style. La photo date de l'année dernière, vous allez vous en remettre ou... ? Laissez moi tranquille avec ça, merci", a-t-elle écrit très agacée.