Camille Gottlieb : Sa mère Stéphanie de Monaco, ses grands-parents... elle parle

Pour sa première interview, Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco et de son ex-compagnon Jean-Raymond Gottlieb, s'est confiée à Point de vue. La jeune femme de 19 ans y évoque ses relations familiales...

Comme elle, je suis très sensible aux problèmes de société

Benjamine de la princesse monégasque, Camille Gottlieb entretient une relation particulièrement intense avec sa mère. "Maman m'a élevée exactement comme mes frère et soeur [Louis et Pauline Ducret, nés du mariage de Stéphanie de Monaco avec Daniel Ducruet, NDLR] malgré notre différence d'âge, j'ai donc acquis beaucoup de maturité très vite. Comme elle, je suis très sensible aux problèmes de société", dit-elle. Mettant ses pas dans ceux de sa mère sur la question associative, la demoiselle a lancé la fondation Be Safe Monaco, qui oeuvre dans la lutte contre l'alcool au volant. Stéphanie de Monaco est, pour sa part, engagée de longue date dans la lutte contre le sida et dans la défense des animaux.

C'est vraiment une maman poule

Heureuse que ses parents soient "à fond" derrière elle dans ses choix, notamment sur ses études, Camille Gottlieb sait que sa mère aura du mal à se détacher d'elle quand elle quittera le nid... "Maman a pleuré quand Louis et Pauline ont quitté le cocon familial. Elle pleurera quand je partirai moi aussi. C'est vraiment une maman poule. (...) Elle nous appelle tout le temps, nous dit je t'aime plusieurs fois par jour. Elle et moi, nous nous connaissons vraiment par coeur, nous sommes très complices", dit-elle. Mais d'ajouter, à propos de son envie de poursuivre ses études en master à l'étranger : "Il faudra d'abord que je trouve le courage de me séparer d'elle."

Il n'a jamais cessé d'être un modèle

Si elle est proche de sa mère, la demoiselle a aussi de très bonnes relations avec le reste de son clan. "Mon père, c'est mon poumon droit, ma mère, mon poumon gauche. Sans eux, je ne pourrais pas vivre. (...) J'aime aussi beaucoup ma belle-mère, avec qui maman s'entend très bien, et je suis très proche de mes grands-parents paternels, que j'aime d'un amour infini", a-t-elle confié. Quant à son défunt grand-père le prince Rainier, elle en garde de beaux souvenirs. "Je ne l'ai connu que six ans, malheureusement, mais il n'a jamais cessé d'être un modèle, une source d'inspiration pour ma mère comme pour moi", dit-elle.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Camille Gottlieb est à retrouver dans Point de vue en kiosques le 7 février 2018.