Camille (Koh Lanta) a épousé le footballeur Morgan Schneiderlin

La rencontre de la belle Camille et du charmant Morgan remonte à 2014 : l'ex-candidate de Koh Lanta et le milieu de terrain français, tous deux originaires d'Alsace, ont des amis communs. Ils se mettent en couple en décembre de la même année, filent le parfait amour, avant de s'installer en Angleterre quelques mois plus tard. Morgan a joué pour Manchester United avant de rejoindre le club Everton.

Fiancée depuis mars 2016 à Morgan, après une demande romantique effectuée dans le Sud de la France avec du champagne, Camille Sold avait révélé que le mariage était prévu pour 2017 au cours d'une interview accordée à Paris Match en juillet 2016. Morgan Schneiderlin faisait à l'époque partie des Bleus sélectionnés pour jouer l'Euro 2016 en France. "Morgan et moi allons nous marier l'année prochaine", avait-elle révélé, s'épanchant sur son fiancé. La jeune femme avait évoqué la "simplicité", les "valeurs humaines et morales" du footballeur qui l'ont séduite il y a maintenant trois ans. "Il est sincère, marrant, persévérant et prêt à tout pour ceux qu'il aime. À cause des médias, on a toujours une mauvaise image des footballeurs, mais c'est vraiment l'antipode de cette image. Il est très respectueux et gentil, et cela m'a vraiment touchée. On a vraiment la même vision de la vie", avait-elle confié. Une même vision de la vie qui les a conduits au mariage et bientôt à la fondation d'une famille ?