Camille Lacourt en couple : première photo avec sa nouvelle petite amie !

Camille Lacourt est amoureux et il le fait savoir.

"Mon coeur n'est pas à prendre mais j'ai envie de rester discret", confiait l'ex-champion de natation de 34 ans en février dernier lors d'une interview accordée à l'émission Sept à huit (TF1). Deux mois plus tard, l'ex-compagnon de Valérie Bègue – avec qui il a eu une petite Jazz (6 ans) – a visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure puisqu'il a publié une photo de lui et sa belle sur Instagram !

Sur cette photo inattendue, on découvre Camille Lacourt et sa nouvelle girlfriend (dont on ignore encore l'identité... Alice ?), une jeune et charmante brune très stylée, enlacés alors qu'ils profitaient d'une virée en bateau privé sur la Seine. "Merci @essparis pour ce petit tour fort sympathique !", a écrit le sportif en commentaire du cliché.

Samedi soir Camille Lacourt a fêté son anniversaire - 34 ans - avec ses proches et sa nouvelle compagne.

Pour rappel, l'auteur de Cinquante nuances de bleu (éditions Michel Lafon) avec l'aide de Jean-François Kervéan, a récemment confirmé qu'il avait bel et bien été en couple avec la danseuse Hajiba Fahmy lorsqu'il était candidat dans Danse avec les stars 8 sur TF1. Toujours dans Sept à huit, il avait lâché : "C'est vrai qu'il y a eu une petite histoire entre nous. Je pense que ça crée des liens. C'est une personne géniale avec qui on a vécu de très beaux mois mais voilà, ça s'est arrêté."

Souhaitons que cette nouvelle histoire d'amour dure plus longtemps...