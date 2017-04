Camille Lacourt et Valérie Bègue réunis pour une soirée branchée parisienne

Camille Lacourt a plus d'une corde à son arc. Connu principalement pour ses performances sportives, le célèbre nageur français de 32 ans quadruple champion du monde possède également un intérêt certain pour le monde de la nuit et celui du business. Le beau gosse de 2 m vient d'ouvrir un tout nouveau bar branché baptisé Le Fidèle, en association avec Gilbert Kadoche à Paris. Alors que l'ouverture au public est annoncée pour ce vendredi 28 avril, Camille Lacourt a organisé l'opening hier (jeudi 27 avril), événement dont il a confié la gestion à Sandra Zeitoun. En plus d'être chroniqueuse sur C8, la fiancée de l'acteur Tomer Sisley est également à la tête d'une agence de relations publiques particulièrement cotée, Sandra &Co.

Pour cette inauguration, Camille Lacourt a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités, dont son ex-femme Valérie Bègue. Divorcés depuis plusieurs mois, le nageur et l'ancienne Miss France (2008) ont souhaité une séparation dans un respect mutuel, notamment pour le bien-être de leur fille de 4 ans et demi, Jazz. Restée très proche de celui qu'elle avait épousé en 2013, Valérie Bègue s'est rendue au Fidèle accompagnée de deux autres anciennes reines de beauté, Sylvie Tellier (actuelle directrice générale de la société Miss France) et Malika Ménard (Miss France 2010). Divine dans une petite veste en cuir, un top noir décolleté et une jupe plissée argentée, Valérie Bègue était tout particulièrement en beauté. Une belle preuve d'amitié à l'égard de Camille Lacourt.

Également soutenu par la marque Clarins dont il est l'ambassadeur, le nageur a également partagé cette soirée très spéciale avec Laure Boulleau, la jolie footballeuse du PSG avec qui il s'était affiché lors Mondial de handball 2017. L'ancienne Miss météo du Grand Journal Pauline Lefèvre, l'animatrice Virginie Guilhaume, les comédiens Patrick Timsit et Samy Naceri ou encore de Nagui accompagné de sa femme Mélanie Page et Jean-Baptiste Maunier venu sans sa belle Léa Arnezeder.

Le Fidèle est ouvert du lundi au samedi de 19h à 6h du matin au 2 rue du Sabot dans le 6e arrondissement de Paris.

Olivia Maunoury