Camille Lacourt, ex-tombeur insatiable : "ma vie tournait au porno"

Le 28 février 2019, Camille Lacourt a sorti son autobiographie, Cinquante Nuances de bleu (Michel Lafon). Un ouvrage dans lequel il se confie sans détour, aussi bien sur ses amours, notamment avec Valérie Bègue, que sur sa carrière. Vendredi 1er mars, le magazine Public dévoile quelques bonnes pages.

Dans celles-ci, les exploits sexuels du quintuple champion du monde et d'Europe. En 2010, le sportif de 33 ans remporte trois médailles à Budapest, au Championnat du monde : 50 m dos, 100 m dos et 4 × 100 m quatre nages. Il revient en France en héros et cette notoriété lui fait un peu perdre le sens des réalités. "J'ai pensé, je vais faire l'amour avec une fille chaque jour et puis je me suis dit non, deux ! Je vais scorer, mais alors bien, quelque chose d'inoubliable. J'arrive à treize en huit jours", confie-t-il sans détour.

Mais qu'on se le dise, le beau gosse qui a avoué sa relation avec Hajiba Fahmy, sa partenaire dans Danse avec les stars, a aussi été victime de son succès, se sentant comme "une pièce de boeuf au centre d'une cage de lionnes". Il explique : "On parle souvent de la libido masculine, des don juan et des maris infidèles. Plus rarement de l'appétit des femmes, des Dianes chasseresses. Je l'ai vu, je l'ai connu et cet appétit m'a parfois terrifié. Je me suis sali là-dedans... inexorablement, au bout du troisième jour, j'ai senti cette tristesse de la chair sans sentiment... J'ai l'impression que ma vie tourne au porno. Je souris, je mange, je bois, je baise."

En 2017, dans le magazine Public, Camille Lacourt évoquait sa grande notoriété auprès des femmes : "Du jour au lendemain, je suis devenu le gendre idéal, le plus beau, le plus intelligent... Passer de chasseur à chassé n'est pas désagréable mais très surprenant. (...) Pendant deux semaines, ça a été n'importe quoi. Puis j'ai rencontré la femme qui allait devenir la mère de ma fille [Jazz, 6 ans, NDLR] et ça s'est arrêté net. Je n'envisageais pas de faire ma vie comme ça", avait-il déclaré à l'époque.