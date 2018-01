Camille Lacourt, jeune papa ambitieux : "Dans 20 ans, je serai riche..."

Cyril Viguier s'apprête à accueillir l'un de nos plus grands champions. En effet, le 10 janvier 2018, c'est l'ex-nageur français Camille Lacourt (32 ans) que l'exigeant journaliste recevra sur le plateau de son Journal des territoires sur la chaîne Public Sénat, un journal diffusé du lundi au vendredi à 7h30 et rediffusé à 10h30 et 13h.

À cette occasion, l'ex-compagnon de Valérie Bègue et heureux papa d'une petite Jazz (5 ans) évoquera sa participation à Danse avec les stars, sa vie de papa, sa tumeur à la hanche qui l'a tant fait souffrir, sa retraite sportive mais aussi son avenir professionnel. Qu'on se le dise, celui qui a a ouvert un bar à cocktails à Saint-Germain-des-Prés a de l'ambition. "Dans 20 ans, je serai riche même si je ne sais pas encore comment. Je m'intéresse au coaching. (...) Mais je sais qu'un jour, je mettrai tout de côté pour accomplir mon but ultime : faire le tour du monde !", a-t-il confié à Cyril Viguier d'après des extraits de l'interview dévoilés dans le magazine Télé Poche. En attendant de pouvoir partir à la conquête du monde, c'est sa petite Jazz qui accapare toute son attention : "Aujourd'hui, mon activité principale consiste surtout à m'occuper de ma fille qui a 5 ans."

Afin de promouvoir cette édition attendue du 10 janvier, Camille Lacourt a d'ailleurs accepté de prendre la pose au côté de son hôte lors d'un shooting photo organisé au sein de la très prestigieuse piscine Molitor située dans le 16e arrondissement de Paris. Au bord du grand bassin de l'établissement – qui est aussi un hôtel luxueux très prisé – où Camille prend plaisir à nager encore aujourd'hui, le duo stylé en cuir s'est montré très complice.

Pour rappel, c'est plus d'un million et demi de téléspectateurs qui regardent chaque semaine la matinale de Cyril Viguier. Le Journal des territoires est réalisé en partenariat avec les télévisions locales et la presse quotidienne régionale et est suivi, de 8h30 à 9h, par Territoire d'infos, en direct. Un entretien de 15 minutes avec un invité politique national agrémenté d'un débrief avec des éditorialistes. La matinale est aussi à retrouver en replay sur les sites des Indé Radios, un regroupement de 131 radios indépendantes.