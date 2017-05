Camille Lacourt : Nouveau collègue du père Fouras dans Fort Boyard

Le père Fouras doit se frotter les mains, un athlète connu de tous sera bel et bien présent dans la nouvelle saison de Fort Boyard d'après les dires de la productrice...

Ce vendredi 19 mai, au cours d'une interview accordée à nos confrères d'Europe 1, Alexia Laroche-Joubert, productrice du programme phare des étés de France 2, s'est exprimée sur l'arrivée du nageur Camille Lacourt au sein de l'émission : "On a le plaisir d'avoir Camille qui nous rejoint, pour l'épreuve de la Cage." Le double champion du monde retrouvera ainsi l'humoriste Willy Rovelli ainsi que l'ancienne Miss France Delphine Wespiser.

Quid de Nabilla dans tout ça ? "Il n'y a pas d'occasion de faire participer Nabilla, explique Alexia Laroche-Joubert au micro de nos confrères. Une demande lui a été faite, elle a accepté. Puis, on a réfléchi et il y a eu des échanges avec la direction de France 2." Au cours de son émission phare sur NRJ12, Ayem Nour est à son tour revenue sur l'affaire, ce mercredi 17 mai : "Ils ont proposé à Nabilla et c'est vrai qu'ils ont préféré que ce soit moi qui le fasse. J'aurais beau­coup aimé y parti­ci­per avec elle parce que je pense qu'on aurait pu le faire ensemble."

Mais la maman d'Ayvin est catégorique : ce sera sans elle pour cette année. "Ils m'ont proposé de le faire mais non, je ne le ferai pas. Comme c'est pour une asso­cia­tion, c'est quelque chose de très bien. Simple­ment, il faut être absente pendant deux jours et, tout le monde le sait, j'ai un enfant en bas âge. C'est compliqué pour moi, entre Le Mag et le petit", a-t-elle dévoilé... Cet été il faudra donc faire sans Ayem et Nabilla... Dommage !