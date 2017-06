Camille Lacourt papa gaga : L'ex de Valérie Bègue craquant avec leur petite Jazz

Camille Lacourt et Valérie Bègue ont divorcé après trois ans mariage, dans un respect mutuel. Malgré la fin de leur amour, le célèbre nageur de 32 ans et l'ancienne Miss-France de 31 ans ont toujours pris soin de respecter le bien-être de l'enfant né de leur union, la craquante petite Jazz (4 ans et demi). Si bien que Camille Lacourt a emménagé à Paris pour être au plus près de sa fille, lui qui adorait pourtant la vie paisible et ensoleillée du Sud. Chargé de s'occuper une semaine sur deux de Jazz comme le veut l'accord de garde partagée signé avec son ex, le sportif ne partage jamais de photos de ses moments privés avec sa fille. Le beau gosse des bassins a toutefois fait une exception le week-end dernier.

Alors qu'il arbore d'ordinaire une barbe de plusieurs jours, Camille Lacourt a changé de visage sur demande de Jazz. Trouvant que les joues de son papa piquaient trop, la fillette lui a demandé de se séparer de ces poils incommodants. Une exigence à laquelle le géant de 2 mètres n'a pu que se soumettre. C'est ainsi qu'il s'est rasé avec l'aide de Jazz qui avait pour mission d'étaler la mousse. Un moment de complicité père-fille partagé sur Instagram. Si Camille Lacourt apparaît de face, torse nu, Jazz, elle est soigneusement photographiée de dos pour que son visage soit préservé. "Papa, tu piques !! Problème => Solution #jaiperdu10ans #viedepapa", tel est le commentaire choisi par le papa célibataire en légende.