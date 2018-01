Camille Lacourt : Presque totalement nu et nostalgique, sa photo qui donne chaud

Camille Lacourt ne semble pas vraiment apprécier l'hiver et ses basses températures. Alors que le mauvais temps et les tempêtes se déchaînent actuellement sur la France, le nageur est en manque de soleil. Il le fait savoir de la façon la plus agréable qui soit...

Profitant de ce début de mois de janvier, le beau gosse de 32 ans a publié une requête sur Instagram, demandant où était passé le soleil - "#ilestoulesoleil", écrit l'ex-athlète -. Ce n'est pas vraiment le message qui a retenu l'attention de ses 130 000 followers, plutôt la photo très hot qui l'accompagnait.

L'ex-candidat à Danse avec les stars (diffusée sur TF1) a en effet publié un cliché de lui, pris noir et blanc, sur lequel il apparaît presque totalement nu ! Seul un slip de bain cache ses parties les plus intimes.

Camille Lacourt permet à ses abonnés d'admirer son corps de rêve, et le conserve malgré la retraite des bassins.