Camille Lacourt "queutard" : "Ç'a été du n'importe quoi..."

Alors qu'il espère trouver la femme de sa vie, suite à son divorce amical avec Valérie Bègue, le nageur Camille Lacourt reconnaît que s'il a toujours été réglo lorsqu'il était en couple, ses périodes de célibat l'ont rendu assoiffé de sexe, sa belle gueule aidant beaucoup...

Interrogé par le magazine Public, Camille Lacourt raconte qu'il sait qu'il possède aujourd'hui un physique agréable et que cela est clairement un atout. "Mes potes me vannent quand on me qualifie de beau gosse. Ils détiennent des photos dossiers de mes années collège. Moi, ça me fait marrer. Et ça m'a permis de décrocher des contrats pub", dit-il. D'ailleurs, sa belle gueule associée à sa notoriété ont fait qu'à un moment donné, il se qualifiait lui-même de queutard. "Je l'ai dit et je l'ai été ! (...) Du jour au lendemain, je suis devenu le gendre idéal, le plus beau, le plus intelligent... Passer de chasseur à chassé n'est pas désagréable mais très surprenant", ajoute-t-il.

Camille Lacourt enfonce le clou puisqu'il revient sur une période pendant laquelle il était une véritable sex-machine ! "Pendant deux semaines, ç'a été n'importe quoi. Puis j'ai rencontré la femme qui allait devenir la mère de ma fille [Jazz, 4 ans et demi, ndlr] et ça s'est arrêté net. Je n'envisageais pas de faire ma vie comme ça", dit-il. Nul doute qu'il a dû faire des déçues...

Les confidences de Camille Lacourt sont à lire dans Public en kiosques le 14 avril 2017.

Thomas Montet