Camille Lacourt relooké par sa fille Jazz : Ça décoiffe !

Depuis octobre 2012, Camille Lacourt est l'heureux papa d'une adorable Jazz. La fillette de 5 ans et demi a fait une apparition remarquée dans la dernière story de son père sur Instagram. On y voit l'ancien champion en train de se faire coiffer par sa fillette. La petite Jazz a opté pour un palmier... Et pourquoi pas ?

Camille Lacourt, torse nu, se prend en photo pendant que sa fille s'affaire sur sa longue chevelure. En légende, l'ancien champion du monde de natation écrit : "Atelier coiffure pour papa au réveil", avec une série d'émojis. La petite Jazz semble prendre très au sérieux sa mission tandis que Camille ne peut s'empêcher d'esquisser une moue dubitative devant l'objectif.

La petite Jazz est née en octobre 2012, un an après le mariage du nageur avec Valérie Bègue, Miss France 2008. Le couple, qui s'aimait depuis 2010, a divorcé en 2016. Depuis, Camille Lacourt a également pris sa retraite des bassins et s'est lancé dans de nouveaux défis. Il a ouvert son bar à cocktails du côté de Saint-Germain-des-Prés. Il s'est défendu comme un lion dans la huitième saison de Danse avec les stars cet automne. Enfin, il est toujours un soutien de poids pour l'Unicef, une association pour laquelle il oeuvrait encore début mars, en compagnie de Laury Thilleman, pour la 11e édition de la Nuit de l'eau à Vanves.