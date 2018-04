Camille Lacourt : Retrouvailles inattendues avec Hajiba Fahmy... A Coachella !

Pour sa toute première venue au festival de Coachella, Beyoncé a marqué les esprits mais ce n'est pas elle qui a retenu toute l'attention de Camille Lacourt le 21 avril 2018 pour sa deuxième prestation dans le célèbre événement musical organisé en plein désert californien. Le nageur de 33 ans à la retraite n'a d'yeux que pour celle qui l'a accompagné dans l'incroyable aventure Danse avec les stars : la ravissante Hajiba Fahmy.

L'ex-mari de Valérie Bègue et papa de la petite Jazz, 5 ans, se trouvait dans la foule qui a assisté au Beychella, marqué à nouveau par la reformation des Destiny's Child avec la venue de Kelly Rowland et de Michelle Williams. Pour preuve, la photo qu'il a publiée dans l'une de ses stories éphémères et sur laquelle il a commenté : "@hajibafhamy à Coachella. Show de fouuuuu. Et oui, il y avait aussi @beyonce."