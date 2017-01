Camille Lacourt : Sa folle soirée avec la jolie footballeuse Laure Boulleau

Preuve que l'on peut être footballeuse et très féminine, Laure Boulleau est l'un des visages les plus connus de sa discipline. Pour certains, elle incarne même la modernité dans un sport qui s'impose peu à peu. L'arrière gauche du PSG et membre de l'équipe de France collectionne notamment les titres de vice-championne de France (2011, 2013, 2014 et 2015). Et quand la charmante blonde n'est pas sur le terrain, elle profite de son temps libre pour prendre soin d'elle. Mademoiselle est une adepte des peelings, des séances beauté qu'elle partage sur sa page Instagram. Aucun signe, en revanche, d'un amoureux. Doit-on en déduire qu'elle est célibataire ?

Du côté de Camille Lacourt, une nouvelle vie a tout récemment débuté. Officiellement divorcé de l'ex-miss France Valérie Bègue, le beau gosse français partage son quotidien entre Marseille et Paris. Il s'est installé dans la capitale pour être au plus près de sa fille Jazz (4 ans) quand vient son tour de garde, une semaine sur deux. "J'ai ma fille une semaine sur deux sur Paris, donc là, ça sera beaucoup de travail hors de l'eau. J'ai envie de faire du tennis, du squash, aller courir, de la muscu. La semaine où je pourrai redescendre sur Marseille, je m'entraînerai un peu plus dans l'eau. C'est un programme qui est complètement différent de ce que j'ai déjà fait", a-t-il expliqué à l'émission Tout le sport en novembre dernier.

Olivia Maunoury