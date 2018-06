Camille Lacourt, tendre moment avec sa fille Jazz : "Le vrai bonheur"

Camille Lacourt est le plus heureux des hommes grâce à sa fille Jazz (5 ans et demi), fruit de son ancienne union avec Valérie Bègue. C'est le 20 octobre 2012 que le nageur français et Miss France 2008 accueillait leur premier enfant. Papa comblé depuis lors, il n'a donc pas résisté à son envie de partager une tendre photo sur Instagram, à l'occasion de la fête des Pères, dimanche 17 juin 2018.

On l'y découvre avec Jazz, âgée semble-t-il d'à peine quelques mois à l'époque où le cliché a été pris, dans les bras. "Bonne fête à tous les papas ! Le vrai bonheur de la vie", a-t-il légendé sa publication. Et, dans sa story Instagram, Camille Lacourt a partagé un autre instantané qui a dû en attendrir plus d'un. On peut y admirer Jazz sur les épaules du beau blond de 33 ans. La fillette porte un beau tutu blanc et doré, ainsi qu'une veste en jean et a un noeud dans les cheveux. "Je danse pour ta fête papa", a-t-il commenté son post.