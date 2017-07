Camille Lacourt, tout pour Jazz : "Ma vie tourne autour de ma fille"

C'est pour être au plus près de Jazz que Camille Lacourt a quitté Marseille et s'est installé à Paris à la rentrée dernière. Séparé de Valérie Bègue après à peine trois ans de mariage, le célèbre nageur français de 32 ans sur le point de prendre sa retraite voulait plus que tout partager son quotidien avec sa fille de 4 ans et demi tout en lui évitant de pénibles allers et retours. Camille Lacourt et Valérie Bègue se sont séparés en bons termes, au point de continuer de se voir très régulièrement à Paris, comme lors de la dernière fête des Pères.

Cette semaine, le beau gosse de 2 mètres de long, ambassadeur Clarins, a accepté d'illustrer l'une de ses journées types dans Gala. C'est ainsi que l'on découvre que le nageur entame sa journée à 7h45 par une assiette omelette-jambon, avant d'emmener Jazz à l'école. Pour rien au monde Camille Lacourt ne manquerait ce petit rituel qui le fait parfois courir. "Ma vie tourne autour de ma fille Jazz. Quand on est en retard le matin (ce qui arrive parfois), on fait la course tous les deux sur le chemin. Elle, à trottinette, et moi, à pied. J'adore la récupérer à l'école et jouer au parc elle", confie-t-il à nos confrères.

Parce qu'il baigne dans l'eau des piscines depuis tout petit, qu'il "nage tous les jours depuis vingt-sept ans", qu'il a réussi son premier 50 m à seulement 5 ans, Camille Lacourt espérait que Jazz connaîtrait la même attirance pour les bassins que lui. Et il semblerait que oui ! "Elle commence déjà à nager, j'en suis très fier !", partage-t-il. À quand une course père-fille ?