Camille Lellouche : Le jour où elle a voulu arrêter sa carrière !

Elle est l'une des révélations comiques de 2018. En plus de cartonner dans Quotidien (TMC) avec Face Cam, dans laquelle elle parodie des célébrités, et de faire sensation avec ses vidéos comiques sur Instagram, Camille Lellouche a séduit le public avec son one-woman show (que ses fans parisiens pourront [re]voir du 13 au 15 février 2019, à la Cigale). Parmi ses fans, on compte un grand nom de l'humour : Jamel Debbouze.

Le mari de Mélissa Theuriau l'a donc invitée à jouer à son célèbre Marrakech du rire, dont l'édition 2018 sera diffusée ce jeudi 5 juillet sur M6. Mais ce succès n'est pas venu du jour au lendemain. Lors d'une interview pour nos confrères de 20 Minutes, accordée en février dernier, Camille Lellouche a rappelé qu'elle en avait bavé pour arriver où elle en est.

C'est en 2012 qu'elle a débuté sa carrière au cinéma. Alors qu'elle était chef de rang dans un restaurant, elle est repérée par la réalisatrice Rebecca Zlotowski et joue donc dans son film Grand Central aux côtés de Léa Seydoux ou Tahar Rahim. Cela lui permet de monter les célèbres marches du Festival de Cannes, en 2013.

En parallèle, elle tente de se faire une place dans le monde de l'humour en publiant des vidéos sur YouTube, Instagram et Facebook. "Puis il y a eu The Voice", a-t-elle confié. Également douée en chant, la belle brune de 32 ans tente sa chance dans la saison 4, en 2015, et se hisse jusqu'en demi-finale. Un tournant dans sa carrière : "Chaque année, un ami venait me chercher pour y participer, mais je refusais. En 2015, j'ai accepté, j'en avais marre de rater tous mes castings, et je me suis dit 'c'est ma dernière chance. Si je foire, j'arrête tout'. Et je suis allé jusqu'en demi-finale. Dans le même temps, j'ai posté ma première vidéo, la cousine de Kim Kardashian, et j'ai fait le buzz. C'était impressionnant, comme dans Matrix, je voyais les vues défiler. C'était gratifiant."

Camille Lellouche rappelle ensuite qu'elle n'a jamais été pistonnée et qu'elle a travaillé dur pour se faire une place dans le monde du show-biz : "Les gens ont besoin de juger, de critiquer, de se demander si elle n'est pas pistonnée. Surtout avec mon nom, Lellouche, mais je n'ai rien à avoir avec Claude, Philippe ou Gilles. J'ai beaucoup bossé."

Elle a donc bien fait de ne rien lâcher. À noter qu'on retrouvera prochainement la jeune femme au cinéma dans Mon inconnue d'Hugo Gélin et Damien s'engage de Xavier De Choudens.