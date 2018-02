Camille Lellouche sur son départ de TPMP : "J'ai préféré arrêté tout de suite"

À la rentrée 2016, Camille Lellouche, révélée dans The Voice (TF1), avait intégré l'équipe de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). Mais après une seule émission, l'humoriste et chanteuse de 31 ans avait quitté le talk show. Désormais, la jeune femme fait partie de la bande de Yann Barthès dans Quotidien (TMC). Auprès de nos confrères de 20 Minutes, elle s'explique sur ses choix et notamment sur ce départ de TPMP.

"Cyril Hanouna me voulait deux fois par semaine dans son émission, c'est sa femme qui lui avait parlé de moi, révèle-t-elle. Moi, j'étais intéressée pour faire un sketch en plateau mais lui me voulait autour de la table comme chroniqueuse. Je venais de commencer ma tournée, j'avais déjà bien galéré pour exister seule, donc je me voyais mal intégrer une bande. J'ai préféré arrêter tout de suite."

Camille Lellouche en "toute liberté" chez Quotidien

Des explications qui collent à celles qu'elle avait déjà données à l'époque sur Twitter. "Je n'ai plus le temps. Je repars en tournée et je suis à fond dans mon spectacle", indiquait-elle en effet fin septembre 2016.

Un an après son départ de TPMP, la jeune femme a pourtant intégré l'équipe de Quotidien... Si elle a fait une exception en acceptant de rejoindre une bande, c'est parce que Yann Barthès a trouvé les bons arguments. "Les équipes de Quotidien sont venues me chercher et ils m'ont laissé toute liberté, confie-t-elle. Elles m'ont quand même demandé de venir déguisée en plateau, comme Florence Foresti chez Laurent Ruquier à l'époque, mais je préfère la pastille vidéo pour l'instant. C'est plus raccord avec mes délires sur internet."

Et en effet, l'humoriste n'est pas véritablement chroniqueuse dans Quotidien. Elle intervient lors de Face Cam, de courtes pastilles humoristiques durant lesquelles elle se glisse dans la peau de célébrités, parmi lesquelles on a pu reconnaître Nabilla ou encore Jean-Claude Van Damme.