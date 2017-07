Camille Lou, amoureuse de Gabriele et divine en bikini en Italie !

La chanteuse Camille Lou, ancienne participante de Danse avec les stars 7 sur TF1, a fait une jolie surprise à ses abonnés Instagram ce 30 juillet 2017.

Alors qu'elle profitait d'une journée bronzette en toute simplicité sur le pont d'un bateau au large des cotes italiennes, la jeune femme de 25 ans a décidé de publier un selfie très caliente pour notre plus grand bonheur. "#holidays #bronzette #boat", a-t-elle commenté en légende de la photo sur laquelle elle apparait allongée, resplendissante en bikini derrière sa grande paire de lunettes de soleil.

Bien entendu, les internautes ont rapidement remercié la chanteuse pour cette jolie publication estivale. "Quelle beauté, on dirait une déesse", "Tu es vraiment splendide Camille", "Cette fille est une bombe atomique mais elle ne le sait pas... ce qui la rend encore plus belle", "Oh, tu as de jolies fesses, bonne vacances !", pouvait-on lire parmi les très nombreuses réactions.

Un peu plus tard dans la nuit, la chanteuse prenait la pose avec son amoureux, le beau Gabriele. "Rien à écrire, tout est dit...", commentait-elle pour accompagner le tendre cliché. Récemment interrogée à son sujet, Camille Lou ne tarissait pas d'éloges à son sujet.

L'été 2017, un été dont Camille se souviendra longtemps...