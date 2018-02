Camille Lou confrontée au cancer : "Ça m'a tellement bouleversée"

Ce lundi 5 février 2018, TF1 diffusera sa nouvelle série Les Bracelets rouges, qui évoque le quotidien d'enfants malades. Une nouveauté qui marque les débuts d'actrice de Camille Lou. La chanteuse de 25 ans – notamment vue dans la comédie musicale Les Amants de la Bastille – y incarne une belle-mère confrontée au cancer de son beau-fils. Un rôle qui l'a bouleversée.

"Déjà, en lisant le scénario, j'étais en larmes. Me dire que cette histoire est inspirée d'une histoire vraie, c'est bouleversant", a confié Camille Lou dans un premier temps à Télé Star. Après quoi, elle a révélé avoir déjà été confrontée au cancer : "Il y a quelques années, sur Les Amants de la Bastille, on avait rencontré une jeune fille qui se battait contre un cancer. Peu après que je l'ai revue, sa mère m'a annoncé son décès. Ça m'a tellement bouleversée que j'ai alors pris conscience qu'il fallait que je me protège davantage."

Après ce rôle, l'ancienne candidate de Danse avec les stars apparaîtra dans la série de France 2 Maman a tort. On la retrouvera aussi dans le film Zone franche, au côté de Gilles Lellouche. "Cette année, j'aimerais me consacrer pleinement au métier de comédienne. Comme on ne peut pas tout faire, je vais mettre la musique en stand-by quelques mois", a-t-elle confié.