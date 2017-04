Camille Lou défile pour le Casa Fashion Show sous le regard de Valérie Bègue

Depuis sa création il y a cinq ans, le Casa Fashion Show est devenu un véritable rendez-vous des incontournables de la mode au Maroc. Soutenu par les plus grands comme Pierre Balmain ou encore Versace, le 15 avril dernier, le fashion show a lancé sa 10e édition...

Pour son défilé printemps-été 2017, la créatrice de l'événement Kenza Cheddadi a de nouveau vu les choses en grand. C'est au Sofitel Casablanca Tour Blanche, que la jeune femme a pris ses quartiers. Elle a pu notamment compter sur la présence de Garou et Amir pour animer la soirée. Pour le plus grand plaisir des nombreux invités, les deux artistes ont par ailleurs interprété en duo Belle, une oeuvre tirée de la comédie musicale Notre Dame de Paris.

Mais ils n'étaient pas les seuls people à assister à la cérémonie. Camille Lou a foulé le red carpet avec des pièces de grands créateurs sous le regard de l'ancienne Miss France, Valérie Bègue. Le show a également vu la participation des MP'S de Matt Pokora en tant que danseuses, mais l'atout charme de cette édition reste bien évidemment la journaliste de M6, Ophélie Meunier...

Un défilé 2.0

Après plus d'une heure de défilé, le Casa Fashion Show s'est terminé sur une note positive : les blogueurs et ex-stars de la télé-réalité Ali Suna et Alia Chergui, également présents, sont unanimes, cette 10e édition de ce Casa Fashion Show est une réussite. Vivement le 7 octobre 2017 pour le prochain show !

WJ