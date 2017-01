Camille Lou et Grégory Lemarchal : Tendre photo et souvenir

Samedi 7 janvier 2017, TF1 diffusait depuis le Zénith de Paris une soirée hommage à Grégory Lemarchal, mort à l'âge de 23 ans des suites d'une mucoviscidose, le 30 avril 2007. Nombreuses sont les personnalités à avoir salué sa mémoire, parmi lesquelles M. Pokora, Patrick Fiori, Serge Lama ou encore Marc Lavoine.

Si Camille Lou n'était pas de la partie, elle a également voulu rendre hommage à l'ancien candidat de la Star Academy par le biais de son compte Instagram. "Un artiste qui m'a bouleversée. J'ai été fan une seule et unique fois, c'était de lui. #GregoryLemarchal", peut-on lire en commentaire d'une photo où l'ancienne candidate de Danse avec les stars pose au côté du regretté chanteur, à l'époque où elle n'était qu'une adolescente.

Camille Lou a aussi souhaité apporter son soutien à l'association Grégory Lemarchal, qui oeuvre en faveur de la recherche sur la mucoviscidose et aide les patients et les familles touchés par cette maladie, en invitant ses abonnés à faire un don. Pour rappel, elle a récolté plus de 2 millions d'euros au cours de la soirée de samedi et il est toujours possible de faire des dons sur le site de l'association.