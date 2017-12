Camille Lou, folle amoureuse de Gabriele : "J'ai quitté mon ex pour lui..."

Camille Lou est très amoureuse de son petit ami italien, Gabriele.

Interrogée par nos confrères du magazine Public quelques semaines après la sortie de son premier album Love Me Baby – un album constitué de reprises de Sheila –, l'ex-participante à Danse avec les stars 7 sur TF1 a accepté de parler de sa vie sentimentale.

"Avec Gabriele, c'est une très, très belle histoire. Vivre pour soi, c'est le secret d'un couple qui dure. Dans ce métier, on bouge beaucoup, rien n'est stable. Gabriele chante, danse, dessine... À 30 ans, c'est un garçon posé. (...) J'ai quitté mon ex pour lui. Je ne supporterais pas de passer ma vie comme ces couples qui ne s'aiment pas vraiment et vont voir ailleurs", a indiqué, passionnée, la chanteuse et comédienne de 25 ans. Et de poursuivre sur leur avenir à deux : "Pour l'instant, notre projet, c'est de profiter de ce que la vie nous apporte. Mais si demain je devais arrêter la musique pour une famille, je le ferais."

Désireuse de garder son Gabriele rien que pour elle, Camille Lou n'a pas caché qu'elle veillait au grain et qu'elle ne faisait pas spécialement confiance aux autres femmes. "Je sais de quoi certaines sont capables pour conquérir un homme. Je suis jalouse mais, avec le temps, j'ai appris à faire plus confiance", a-t-elle assuré. Tout le monde est prévenu !

