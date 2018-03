Camille Lou, Maxime Dereymez et les VIP se pressent à Bô, le voyage musical

Samedi 10 mars, la salle de spectacles Le 13eme Art à Paris, accueillait une nouvelle représentation du très réussi show Bô, le voyage musical. Plusieurs people étaient conviés à venir applaudir la troupe emmenée par Catherine Lara suite à la générale qui s'est tenue le 8 mars et alors que le 9, des personnalités étaient aussi présentes.

Sur le photocall de l'événement, on a ainsi pu voir la charmante chanteuse et comédienne Camille Lou, laquelle a pu retrouver le danseur professionnel de Danse avec les stars, émission dont elle a été candidate, Maxime Dereymez. On a aussi pu compter sur la présence de la comédienne Françoise Fabian, laquelle s'apprête à sortir à 84 ans son premier album au printemps, Nathalie Garçon et son mari Jean-Marie Duprez, Roman Polanski, David Ban ou encore Chantal Thomass, Cindy Galhac, le photographe Ludovic Baron...

La veille, on pouvait voir Line Renaud, Yves Rénier et sa femme Karine, Roxane Le Texier et son compagnon Sébastien Agius, Philippe Gildas et sa femme Maryse Gildas, Laurent Petitguillaume...

Bô, le voyage musical, produit par Alexandre Piot et UPL Live, est écrit et mis en scène par Guliano Peparini alors que Catherine Lara, qui fait un véritable come-back médiatique avec ce projet, en a eu l'idée originale et en assure la musique. Le spectacle, pluridisciplinaire, se présente comme "une ode à la beauté, une déclaration d'amour à la vie et un hymne à la richesse des arts de la scène". Il est joué au 13eme Art jusqu'au 15 avril.

Thomas Montet