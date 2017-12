Camille Lou, son chéri Gabriele jaloux mais "blindé": "Quand on s'est connus..."

À l'occasion de la sortie de son album de reprises de Sheila baptisé Love me baby, Camille Lou s'est livrée à nos confrères du magazine Voici. La jeune chanteuse de 25 ans y révèle être fan du titre Les gondoles à Venise. "Ça me fait penser à l'Italie, à mon amoureux Gabriele... Je suis très fleur bleue, moi", lance-t-elle.

Camille Lou partage la vie de Gabriele Beddoni, un artiste aux multiples casquettes. Le beau brun d'origine italienne est en effet danseur, chanteur et même graphiste. Les deux tourtereaux ont déjà dansé ensemble dans la comédie musicale La Légende du roi Arthur.

Si Gabriele Beddoni enchaîne les allers-retours entre Rome et Paris, l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1) s'est envolée vers Los Angeles il y a quelques mois. Sur place, elle a tourné une publicité pour la SNCF... avec Kevin Costner ! "C'est une histoire de dingue. C'est un amour ! C'était ma première vraie journée de tournage, en anglais en plus, et je cafouillais un peu, je changeais tout le temps. Il était un peu déstabilisé, mais c'était super rigolo", confie-t-elle.

Une complicité qui pourrait inquiéter son amoureux ? Peut-être bien que oui, d'autant plus que Gabriele est du genre jaloux, comme elle l'avoue. "Mais quand on s'est connus sur Le Roi Arthur, j'embrassais deux hommes dans le même spectacle et j'avais une scène d'amour sur une table, donc il est blindé", nuance Camille Lou avec humour.

En parallèle de son album en hommage à Sheila, la jeune chanteuse se lance dans la comédie. Après avoir tourné dans Les Bracelets rouges, une "série hospitalière sur les enfants" pour TF1, elle dit "tourner une autre série qui s'appelle Maman a tort (France 2), sous le direction de François Velle, qui a également réalisé Une chance de trop, avec Alexandra Lamy".

Une interview à retrouver en intégralité dans les pages du magazine Voici, en kiosques vendredi 29 décembre 2017.