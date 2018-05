Camille Lou : Tendres baisers et photo rare avec son chéri Gabriele Beddoni !

Camille Lou n'est plus un coeur à prendre depuis plus de 3 ans. En effet, la chanteuse de 25 ans partage sa vie avec Gabriele Beddoni, un danseur et acrobate italien. Fous amoureux, les deux tourtereaux sont toujours complices comme au premier jour. C'est d'ailleurs grâce à la comédie musicale La Légende du Roi Arthur (où Camille Lou incarnait la Reine Guenièvre) qu'ils se sont rencontrés et plus quittés. Aujourd'hui, les amoureux sont très unis et tiennent à rester discrets sur leur relation afin de la préserver.