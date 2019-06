Camille Schneiderlin et Morgan : Soirée de rêve pour leur 1re année de mariage

Le 8 juin est une date importante pour Camille Schneiderlin et son mari Morgan. Il y a un an tout juste, l'ancienne candidate de Koh-Lanta et le footballeur de l'Everton FC se disaient "oui" pour le meilleur et pour le pire. Ils avaient rapidement partagé des photos de leur union sur les réseaux sociaux. L'occasion de découvrir que, pour le mariage civil, la jeune femme de 24 ans avait opté pour une longue robe brodée, dénudée au niveau des épaules et maintenue par un collier doré. Son époux était quant à lui très élégant en costume noir.

Sans surprise, les tourtereaux n'ont pas manqué de fêter leur premier anniversaire de mariage le 8 juin 2019. Ils se sont rendus à Nice, où Morgan Schneiderlin avait fait sa demande. Sur Instagram, Camille a partagé de nombreuses photos de leur soirée qui semblait parfaite en tout point. L'ex-candidate de TF1 était vêtue d'une combinaison jaune décolletée. Le sportif de 29 ans portait une chemise blanche et un jean.

Tout sourire, ils ont pris la pose devant l'objectif avant de partager un bon dîner aux chandelles. Camille a aussi dévoilé que l'établissement dans lequel ils séjournaient avait eu une attention délicate : un bouquet de roses en cuir, pour leurs noces de cuir.