Camille, star de Top Chef 2018 : Comment l'émission a changé son quotidien

Victor, Camille et Adrien sont les trois candidats encore en lice dans Top Chef 2018 (M6). Mercredi 18 avril 2018, à l'issue de la demi-finale, l'un d'entre eux sera éliminé. À quelques heures de la diffusion de l'avant-dernier épisode du concours culinaire, Camille se confie sur sa nouvelle vie.

Contacté par nos confrères de Melty, le candidat de la brigade de Philippe Etchebest révèle que le regard des autres a changé depuis sa participation à Top Chef. "Ça devient compliqué d'aller acheter une baguette chez le boulanger, confie-t-il. Samedi matin, j'ai dû aller chercher un tuyau de douche parce que le mien était cassé, je me suis fait arrêter cinq fois dans le magasin, donc c'est un peu compliqué."

Ainsi, Camille vit cette médiatisation comme "un truc un peu spécial", surtout chez lui dans la région des Hauts-de-France "où les gens s'attachent beaucoup aux personnes comme [lui] qui participent à des émissions". "Je pense que je représente bien la région, ça fait plaisir à tout le monde et les gens se sont attachés à mon personnage, poursuit ce fils de boucher. Je me fais beaucoup interpeller dans la rue, je me fais même klaxonner quand les gens me reconnaissent en voiture... C'est un peu bizarre."

Bien qu'il soit désormais considéré comme une véritable star près de chez lui, pas question pour Camille de prendre la grosse tête. "Ma vie n'a pas forcément changé, je continue de travailler là où je travaillais avant. J'ai toujours le même poste, j'ai toujours les pieds sur terre", assure-t-il.

Quoi qu'il en soit, en plus d'avoir conquis les Hauts-de-France, le jeune homme semble avoir séduit les téléspectateurs, nombreux à être derrière lui à chaque épisode.

Rendez-vous mercredi 18 avril 2018 dès 21h sur M6 afin de suivre Top Chef 2018 et découvrir qui d'Adrien, Camille ou Victor décrochera son ticket pour la finale.