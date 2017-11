Camping Paradis – Ariane Brodier enceinte : Comment sa grossesse a été cachée...

Lundi 13 novembre 2017, Ariane Brodier figure dans le nouvel épisode de Camping Paradis sur TF1. La comédienne est actuellement enceinte de son premier enfant. Une grossesse incompatible avec son personnage. Pour Le Parisien, elle dévoile comment son baby bump a été camouflé face à la caméra.

"On a joué de stratagèmes pour cacher mon ventre quand il a commencé à s'arrondir. Avec des ballons par exemple ou des cadrages un peu plus serrés", raconte-t-elle tout d'abord. Des petites astuces auxquelles sont habituées les équipes de production : "Beaucoup d'actrices de Camping Paradis ont eu des enfants, que ce soit Jennifer Lauret, Géraldine Lapalus... Et elles ont toujours continué de tourner la série. Les personnages ne tombent pas enceintes parce qu'il faudrait prévoir une histoire en amont, ce qui n'est pas évident. Mais le côté très familial de la production de TF1 fait que c'est toujours une bonne nouvelle."

A Nice Matin, la comédienne a précisé : "J'ai eu de la chance que cela ne se voit pas à l'image. On a réussi à bien cacher cela pour les épisodes qui ont été tournés en juin, juillet et septembre. C'était plus difficile pour le dernier épisode, car j'avais un bidon bien apparent. On a juste changé un peu le cadrage."

Heureuse de devenir maman prochainement (elle est déjà enceinte de sept mois !) avec son compagnon Fulgence Ouedraogo et d'effectuer "le plus beau métier du monde", Ariane Brodier partage toutes les étapes de sa grossesse sur son blog 9 moi. Elle y a évoqué notamment ses fausses couches, le fait de faire un enfant sur le tard mais aussi ses astuces de future maman.