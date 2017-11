Camping Paradis : Jennifer Lauret de retour et bientôt mariée !

De 2006 à 2012, Jennifer Laurent a incarné Ariane Leroy dans la série Camping Paradis, diffusée sur TF1. Son départ a beaucoup affecté les fans. Heureusement, TF1 leur a préparé un beau cadeau qui sera visible dans un épisode particulier.

Afin de célébrer les 20 ans de la série Joséphine, ange gardien, l'équipe tourne depuis quelques semaine avec les acteurs de Camping Paradis. TF1 a en effet concocté un crossover entre les deux séries. Celui-ci réserve son lot de surprises et parmi elles le retour de Jennifer Lauret. Un come-back dévoilé sur Instagram notamment via le compte de la comédienne. Ainsi peut-on la voir poser en robe de mariée, parfois de façon sexy, au côté de Laurent Ournac et de Mimie Mathy !