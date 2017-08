Camping Paradis – Patrick Guérineau, sa femme sexy sur Instagram: "Je suis fier"

Si Patrick Guérineau joue depuis douze ans les barmen un peu maladroits dans Camping Paradis (TF1), dans la vraie vie, le comédien de 45 ans est un papa et un mari comblé.

Interrogé par nos confrères du magazine Public sur ses amours avec la sublime Lou – un joli mannequin qu'il a épousé en 2015 –, le charmant quadra a raconté leur rencontre : "Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un copain réalisateur. Lou avait tourné pour lui. J'ai mis du temps à lui proposer de prendre un café. Et là, elle me répond : 'Désolée, je n'aime pas le café. Je préfère les capuccinos.' Ça m'a tétanisé. Et comme un ringard, je lui ai dit : 'Ça tombe bien, je connais le meilleur capuccino de Paris.' Tu parles ! J'ai vite cherché sur Google. Mais de là est née une belle histoire."

Deux ans après leur union, l'amour est toujours au rendez-vous et ce ne sont pas les publications assez sexy du mannequin sur Instagram qui vont changer quelque chose à leur complicité. "Je ne suis pas du tout jaloux. On a une relation de confiance très forte. Je suis très fier d'elle", a tout de suite statué Patrick Guérineau. Une fierté d'autant plus grande que Lou s'est parfaitement intégrée à son mode de vie, entre ses copains et son fils Arthur (17 ans). "J'ai la même bande de potes depuis trente ans. Il ne se passe pas un été sans qu'on parte ensemble quinze jours. Lou s'est immédiatement intégrée. Elle est aussi parfaite avec Arthur, dont elle n'est pas la maman", a-t-il précisé.

