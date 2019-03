Cancer d'Agathe Auproux : Le bombe rit des "pires commentaires" sur sa maladie

Lundi 11 mars 2019, Agathe Auproux révélait sur Instagram qu'elle était atteinte d'un cancer, un lymphome plus exactement. Une annonce qui a beaucoup ému le public et les figures incontournables de Touche pas à mon poste (C8). De Cyril Hanouna à Matthieu Delormeau en passant par Kelly Vedovelli, tous ont eu un mot tendre pour la jolie brune de 28 ans.

Ce mardi, Agathe Auproux a pris le parti de rire de son état sur une story Instagram. Le bombe a par exemple révélé qu'elle avait créé un groupe WhatsApp avec ses amis pour recenser les commentaires les plus odieux concernant son annonce. "On a un groupe dédié aux pires commentaires (et donc les plus drôles) sur mon cancer, je vous en partagerai de temps en temps", a-t-elle expliqué.

Pour cette grande première, la chroniqueuse de Balance ton post (C8) a relayé le message d'une personne soulevant l'hypothèse qu'elle aurait contracté un cancer à cause de la chirurgie esthétique. "Suite à la news du cancer d'Agathe Auproux je suis intrigué car à 27 ans, sportive, pimpante, elle n'a pas le profil... alors je cherche. Elle n'a pas ses seins refaits ? Elle prétend ne pas faire de chirurgie esthétique et je découvre : 'mammoplastie et lymphome.' Et sa maladie : lymphome", pouvait-on lire. La belle a d'ailleurs associé cette sortie à des smileys hilares puis affligés.

Pour rappel, après avoir révélé qu'elle suivait une chimiothérapie depuis décembre, Agathe Auproux avait écrit en légende d'une série de photos la montrant à l'hôpital : "Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placer sous ma peau. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage."

Nombreux sont les internautes à féliciter Agathe Auproux pour la façon dont elle mène son combat contre la maladie. Pleine de courage et refusant de céder à la dramatisation, la jeune femme devient un modèle pour beaucoup.