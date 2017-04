Candace Cameron Bure homophobe ? Elle réplique cash !

Candace Cameron Bure, alias D. J. Tanner dans La Fête à la maison et Fuller House, n'a jamais caché sa foi chrétienne ni son engagement du côté républicain. Sur Instagram, elle a été inondée de messages pour tacler... son T-shirt.

En effet, l'actrice américaine a posté une photo d'elle avec un T-shirt sur lequel on lit le message "Not Today Satan". Une phrase prononcée dans l'émission RuPaul's Drag Race par la gagnante Bianca Del Rio. Le travesti, qui vend ce modèle en ligne, a repéré la photo et l'a partagée en ligne en ajoutant en commentaire : "Si cette homophobe, républicaine, savait..." Dans la foulée, les fans de la drag-queen s'en sont eux aussi pris à l'actrice.

Candace Cameron Bure a décidé de ne pas se laisser faire et a interpellé Bianca Del Rio. "Pourquoi dois-tu être si méchante avec moi ? Tu ne me connais pas, ni ce que j'ai dans le coeur. Je ne suis pas homophobe et c'est toujours triste quand les gens le pensent. Aimer Jesus ne veut pas dire que je hais les personnes gays et qui que ce soit. Tu as envoyé un tas de gens plein de haine écrire des choses horribles sur mon compte. J'espère que la prochaine fois tu diffuseras de l'amour et de la gentillesse, même envers ceux contre lesquels tu n'es pas d'accord. Je t'envoie de l'amour et te souhaite le meilleur. Sincèrement, Candace", a-t-elle écrit.