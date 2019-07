Candice et Jérémy (Koh-Lanta) affrontent des candidats de Pékin Express

Des candidats emblématiques de Koh-Lanta et de la dernière saison de Pékin Express viennent de vivre une nouvelle expérience hors du commun comme ils l'ont révélé sur les réseaux sociaux, le week-end dernier.

Sur Instagram, Jérémy, qui a participé à Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) et à la version All Stars (2018), a annoncé à ses abonnés avoir vécu une aventure "éprouvante physiquement et mentalement" baptisée On the Road a Game. Elle n'est pas télévisuelle et a été créée par un directeur d'une agence de voyages afin que des personnes vivent une "aventure hors du commun". Probablement pour faire connaître le concept, il a convié des personnalités issues de jeux télévisés. Ainsi, le beau brun s'est envolé pour une destination inconnue en compagnie de sa compagne Candice. Tous deux ont affronté deux participants de Pékin Express : Florian et Gabriel.

Le principe ? "On participe à On the Road a Game en équipe de 2 à 4 personnes. À la différence de l'émission de M6 Pékin Express (à laquelle notre voyage-jeu est souvent comparé), il n'y a pas d'élimination. Toutes les équipes sont assurées d'aller au bout de l'aventure et donc d'en profiter au maximum. L'équipe gagnante est déterminée sur la base de défis à relever et d'un budget à (ne pas) dépenser", peut-on lire sur le site. Chaque team doit gérer ses déplacements et hébergements avec un budget limité. L'équipe qui remporte le plus de points est sacrée gagnante.

De belles rencontres

"Ces trois derniers jours ont été très intenses. Mais c'est une belle aventure qui se termine. Cette aventure est éprouvante physiquement et mentalement, mais les rencontres, les souvenirs, les endroits que l'on visite sont vraiment géniaux. Pour le coup, c'est vraiment le meilleur moyen de voyager pour rencontrer la population... Et le fait de ne pas savoir dans quel pays on part avant d'arriver à l'aéroport rend l'expérience encore plus magique. Un peu comme pour Koh-Lanta ou Pékin Express, quoi", a écrit Jérémy en légende d'une photo sur laquelle il montre une carte de visite du jeu.

De son côté, Gabriel a partagé une photo avec son binôme et ses concurrents. "Crossover entre deux émissions d'aventure, Pékin Express et Koh Lanta ! Candice et Jérémy, deux personnes très sympathiques et inspirantes qu'on a adoré affronter dans le jeu. La revanche quand vous voulez !", l'a-t-il commentée.

En se rendant sur le compte du jeu d'aventure, on constate que les amies Estelle de la dernière saison de Pékin Express ont aussi participé. Elles avaient affronté Gabriel de Koh-Lanta 2016.