Candice et Jérémy (Koh-Lanta) en couple ? Leur réponse aux rumeurs !

Depuis leur participation à Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016, Jérémy et Candice ne se quittent plus. Au point de faire naître quelques rumeurs de couple ! Il faut dire que les deux candidats de TF1 - que l'on retrouvera prochainement dans Koh-Lanta, le combat des héros - ont voyagé ensemble à plusieurs reprises. Le jour de la Saint-Valentin, la belle blonde a même partagé une publication laissant planer le doute concernant leur relation.

Sur le cliché, les fans de la jeune femme découvrent son bras, deux fils roses au poignet, à côté de celui d'un homme portant un bracelet en fil jaune. De son côté, Jérémy n'a rien posté mais il semblerait qu'il s'agisse de son avant-bras sur la photo...

Pourtant, Candice et Jérémy seraient de simples amis, si l'on en croit leurs déclarations. "En fait non, nous ne sommes pas en couple. C'est juste parce que nous sommes un garçon et une fille qui nous aimons beaucoup (...). On laisse parler les rumeurs", nous a confié la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor. Une version confirmée par son acolyte : "C'est normal que les gens se posent des questions. On est très proches, on passe du temps ensemble... mais ce n'est pas pour autant qu'il y a autre chose."

Le beau brun nous a ensuite dévoilé s'il était au courant de la participation de Candice à la version all stars.

