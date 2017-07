Candice et Jérémy (Koh-Lanta) inséparables... et en couple ? La rumeur persiste

Après leur participation à Koh-Lanta (TF1), les aventuriers restent souvent en contact. Ainsi, Candice et Jérémy, tous les deux candidats de l'édition 2016 du jeu d'aventure, ne se quittent plus. En effet, mercredi 26 juillet 2017, la jolie blonde a partagé une nouvelle photo sur Instagram. Sur le cliché en noir et blanc, Jérémy porte Candice sur son dos et les deux aventuriers font tous les deux des grimaces amusantes.

Un post qui a sans plus attendre suscité l'interrogation des internautes, nombreux à se demander si Candice et Jérémy sont en couple depuis Koh-Lanta. "Vous êtes ensemble, non ?", "Vous êtes en couple ?", "Ça sent le couple ou le pré-couple...", "Je ne savais pas que vous étiez ensemble", peut-on lire sous le cliché en question.