Candice (Koh-Lanta) en colère: Elle n'est pas enceinte de Jérémy et tacle Pascal

Candice n'a pas du tout apprécié la blague de Pascal concernant sa soi-disant grossesse.

Sur Twitter, l'aventurière révélée par Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1 en 2016) a balayé cette plaisanterie qui, photomontage à l'appui, avait pour but d'interroger le public sur la nature de la relation qu'elle entretient avec son ami Jérémy, lui aussi ancien candidat du jeu d'aventure.

"INTOX, pas de bébé en route !", a-t-elle commencé en ajoutant un smiley furieux. Et de poursuivre : "Je tenais à démentir cette information grotesque et de bas étage qui a été divulguée à mon sujet #Koh-Lanta." Le message est apparemment passé puisque le montage photo publié par Pascal, la montrant enceinte, n'est aujourd'hui plus disponible...

Depuis leur rencontre dans le programme d'aventures de TF1, il est vrai que Candice et Jérémy ne se quittent plus. En effet, comme en témoignent les photos et les vidéos partagées sur Instagram, le duo est resté très proche. Voyages, activités, sorties... les aventuriers sont inséparables ! C'est pourquoi Pascal, avec qui ils ont participé à l'édition All Stars actuellement à l'antenne, a visiblement décidé de publier son tweet polémique.

Au micro de Purepeople.com, les candidats avaient déjà démenti être plus que des amis. "Nous ne sommes pas en couple. C'est juste parce que nous sommes un garçon et une fille qui nous aimons beaucoup (...). On laisse parler les rumeurs", avait lancé Candice. Même son de cloche du côté de Jérémy. "C'est normal que les gens se posent des questions. On est très proches, on passe du temps ensemble... Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a autre chose", assurait-il.