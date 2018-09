Candice (Koh-Lanta) : Grosse déclaration à Jérémy, "sa plus belle rencontre"

Alors que Koh-Lanta : Le Combat des héros s'est achevée en mai dernier sur TF1, Candice et Jérémy sont toujours aussi complices et inséparables. Les deux anciens candidats seraient en couple depuis leur première rencontre sur le tournage de l'édition L'Île au trésor en 2016. Ils n'ont pourtant jamais confirmé leur relation. Mais, ce 11 septembre 2018, Candice a de nouveau semé le doute !

C'est sur son compte Instagram que l'ancienne aventurière a fait une belle déclaration à Jérémy, avec qui elle passe actuellement des vacances de rêve à Mayotte. "Et puis un jour je t'ai rencontré, amaigri, affamé sur une île... Sans me douter que tu serais la plus belle rencontre de ma vie #discover #mayotte #withyou #travel #traveltogether #bluesea #2yearsalready ", a-t-elle écrit en légende d'une photo où on apercevoir le duo heureux et profitant de son séjour.

L'image est rapidement devenue virale et les internautes sont tombés sous le charme. "Très belle histoire et rencontre. Vous êtes trop mignons. Que du bonheur pour vous deux", pouvait-on lire dans les commentaires.