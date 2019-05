Candice (Koh-Lanta), un bébé dans sa vie : elle présente la petite Gaia

En commentaires, les internautes ont félicité la nouvelle tata... et certains ont saisi l'occasion pour lui demander à quand le bébé avec Jérémy ! Si Candice n'a pas répondu, rappelons qu'il y a quelque temps encore circulaient des rumeurs la disant enceinte. Il y a un peu plus d'un an, en avril 2018, Pascal, ex-aventurier de Koh-Lanta, révélait en effet que le jeune couple s'apprêtait à devenir parents. Une information rapidement démentie par les principaux intéressés. "C'est totalement faux (...). Je ne comprends pas du tout cette démarche, je l'ai eu téléphone et il m'a dit que c'était pour faire rire. Moi, ça ne m'a pas fait rire du tout", nous avait-elle confié à l'époque.

Dans la foulée, Candice avait évoqué son désir de maternité : "J'ai envie d'abord de finir mes études et de me marier avant d'avoir des enfants." Le bébé pour elle et Jérémy, ce n'est donc pas pour maintenant !