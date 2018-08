Candice Pascal change de tête : Découvrez son nouveau look

Nouveau look pour une nouvelle vie. C'est de cette manière que la belle Candice Pascal aborde sa rentrée. Sur Instagram, la danseuse vient de gâter ses abonnés samedi 25 aout 2018. Révélée auprès du grand public grâce à ses performances dans l'émission phare de TF1, Danse avec les stars - dont elle a remporté la 8e saison au côté d'Agustin Galiana - elle a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux. En optant pour un châtain clair, la jeune femme de 33 ans est apparue plus rayonnante que jamais. "New Me New Face New Fun." écrit-elle en légende.

Pour son plus grand plaisir, ses quelque 300 000 followers ont été ravis de la voir sous un nouveau jour. Ces derniers ont été très nombreux à commenter de manière positive sa publication. "Je pensais pas qu'elle pouvait être encore plus belle", a écrit un internaute tandis qu'un autre s'extasiait devant son côté sauvage : "Tu fais encore plus panthère. Ça me donne envie de rugir."