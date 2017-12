Candice Pascal (DALS 8) blessée : "Au bout d'un moment, le corps lâche"

ENFIN ! Candice Pascal a réalisé son rêve depuis huit saisons : remporter le trophée de Danse avec les stars (TF1). Il faut dire que cette année, la divine brune a mis les bouchées doubles et s'est montrée très exigeante avec son partenaire Agustin. Résultat ? Des blessures et une grosse fatigue.

"Chaque année, on a des petites blessures mais je n'en parlais pas forcément. Les gens se doutent que c'est compliqué mais je voulais montrer à quel point la danse était exigeante et contraignante. Durant trois mois, on dédie notre vie à DALS. J'ai un problème aux cervicales, je me suis luxé une côte. Il faut que je passe une radio. La récupération est normalement aussi importante que l'effort mais dans DALS nous n'avons pas de temps de récupération puisque nous travaillons 7 jours sur 7. Alors, au bout d'un moment le corps lâche", a confié Candice au cours d'un entretien accordé à Télé Loisirs.

Candice Pascal a ensuite confié qu'elle ne savait pas si elle serait de retour pour la saison 9, car elle ne se projetait pas encore jusque-là : "On verra mais je suis dans l'optique d'explorer plein d'opportunités."

Et de conclure qu'elle était très touché par tout le soutien du public qu'elle a reçu cette saison.