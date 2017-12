Candice Swanepoel enceinte : La bombe attend son deuxième enfant

Et de deux ! Un peu plus d'un an après la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Anacã (né le 5 octobre 2016), Candice Swanepoel vient d'officialiser sa seconde grossesse.

Vendredi 15 décembre 2017, le mannequin de 29 ans s'est ainsi emparé de son compte Instagram pour révéler l'heureux événement en publiant une jolie photo de son baby bump. "Noël est arrivé tôt... #2", a-t-elle simplement commenté en légende.