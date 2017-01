Candice Swanepoel : Gaga de son bébé, elle diffuse un nouveau cliché intime

Le petit Anacã est né de la relation du top sud-africain avec son compagnon de longue date, le mannequin brésilien Hermann Nicoli. Le couple vit une relation idyllique depuis près de douze ans.

Le mois dernier, la BFF de Behati Prinsloo avait poussé un coup de gueule pour contre-attaquer tous ceux qui dénigrent l'allaitement maternel dans les lieux publics. "On m'a fait sentir qu'il fallait que je me couvre et que j'évite de nourrir mon bébé dans des lieux publics. (...) Le monde est devenu insensible à la sexualisation de la poitrine et à la violence à la télévision... pourquoi faudrait-il que ce soit différent en ce qui concerne l'allaitement ? (L'allaitement n'est pas un acte sexuel mais naturel). Ceux qui pensent qu'il est anormal de nourrir son enfant en public doivent être informés sur les avantages de l'allaitement pour la maman, l'enfant et la société, dans son ensemble", avait-elle écrit.