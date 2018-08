Candice Swanepoel : Maman divine avec ses deux fils à la plage

Mardi 19 juin, Candice Swanepoel a donné naissance à son 2e enfant. Le petit Ariel passe ses premières vacances d'été en famille, avec son grand-frère Anacã, sa maman top model et sa grand-mère. La joyeuse bande séjourne au Brésil et y passe ses après-midis sur une plage de rêve...

Candice Swanepoel, sa mère Eileen et ses deux fils Ariel et Anacã ont été photographiés fin juillet à Espirito Santo. Ils profitaient d'une journée ensoleillée à la plage. Un peu plus d'un mois après l'accouchement, Candice possédait encore une légère rondeur au ventre. Le mannequin de 29 ans n'en était pas moins sexy, habillé d'un maillot de bain une pièce kaki.

Au cours de sa grossesse, Candice Swanepoel a pris peu de poids et rapidement retrouvé sa plastique divine. La fiancée du mannequin brésilien Hermann Nicoli a ainsi gâté ses plus de 12 millions d'abonnés Instagram en y publiant un selfie entièrement nu.