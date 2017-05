Cannes 2017 : Bella Hadid, au top en robe fendue, au bras de l'homme de sa vie

C'est aujourd'hui, mercredi 17 mai, qu'a commencé le 70e Festival de Cannes ! La ville des Alpes-Maritimes devient, pour onze jours, la capitale du cinéma et de l'industrie de la mode. Bella Hadid y a posé ses valises et fait sa première sortie sur tapis rouge pour la projection du film Les Fantômes d'Ismaël, accompagnée par son papa...

Un air de Fashion Week souffle sur Cannes. Bella Hadid l'a respiré en défilant sur le tapis rouge du Palais des Festivals, antre de la cérémonie d'ouverture animée par l'actrice Monica Bellucci et des nombreuses projections et montées des marches du Festival. Bella s'y est rendue au bras de son père Mohamed Hadid. Le top model de 20 ans portait une robe Haute Couture Alexandre Vauthier, bustier et fendue sur sa cuisse droite, ainsi qu'un collier soutenant un impressionnant saphir.

Bella Hadid est arrivée à Cannes (après atterissage à l'aéroport de Nice) mardi 16 mai. Quelques heures plus tard, la jolie brune a déjeuné au restaurant de l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes. Ce mercredi, elle a déjeuné dans un autre établissement, en compagnie de son amie mannequin Hailey Baldwin.

"C'est reparti", a écrit Bella sur Instagram, en légende d'un diaporama de photos de sa sulfureuse montée des marches à l'édition précédente du Festival de Cannes. La petite soeur de Gigi a ainsi signalé son arrivée sur la Côte d'Azur, et manifesté son intention de s'éclater.

Purepeople la suivra à la trace...